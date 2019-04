Unfreiwillig auf die schiefe Bahn geraten! YouTuber Tyler Oakley ist als gut gelaunter Strahlemann im Internet bekannt. Abseits des Netzes unterstützt er mit seinen Projekten die LGBTQ-Community und macht sich für soziale Themen wie Gesundheitsfürsorge und Bildung stark. Doch jetzt hat Tyler ordentlich Ärger, den er sich am Flughafen eingebrockt hat. Dort wurde der Brillenträger zur öffentlichen "Bedrohung" erklärt – wegen Ballons!

Den Vorfall hatte Tyler am vergangenen Samstag auf seinem Twitter-Account dokumentiert. Dort hatte er ein Foto von sich hochgeladen, auf dem er freudig zwei blaue Luftballons in den Händen hält, welche die Zahl 60 zeigen. Tyler glaubte, die Ballons am Flughafen wären herrenlos, schnürte sie ab und wollte ein paar Selfies von sich machen, um zu dokumentieren, dass er mit seinen 30 Jahren die halbe 60 schon geschafft hat. Diese Aktion fand jedoch die Security gar nicht witzig: Taylor hatte unwissentlich einfach fremdes Eigentum an sich genommen!

"Ich wusste nicht, dass es sich um eine offizielle Dekoration zum 60. Geburtstag des Flughafens handelt (??)", erklärte Tyler auf dem Social-Media-Portal. "Das ist also genau der Moment, in dem ich unwissentlich zur Bedrohung des Flughafeneigentums wurde."

Instagram / tyleroakley Tyler Oakley am Flughafen in Los Angeles

Anzeige

Instagram / tyleroakley Tyler Oakley, YouTuber

Anzeige

Getty Images Tyler Oakley bei den Streamy Awards 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de