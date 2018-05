Was für ein kunterbuntes Spektakel bei "RuPaul's Drag Race"! Dass die Dragqueens der beliebten US-Show es so richtig drauf haben, bewiesen die Ladys bereits in der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel: Mit Make-up, Choreos und heißen Perücken verwandelten die Künstlerinnen Heidi Klums (44) Girls in waschechte Laufsteg-Kunstwerke. Die Top fünf der aktuellen Castingshow suchten sich nun neue "Leinwände" für ihr Können – und stylten amerikanische YouTuber zu schrillen Königinnen um!

Diese Webstars hätte wohl niemand wieder erkannt! Wie die neusten Instagram-Fotos der Kosmetikartistinnen vor der Ausstrahlung nun zeigen, waren die Vlogger kaum wiederzuerkennen. So verzauberten die Drags neben Musiker Chester See, Internetstar Raymond Braun und Autor Tyler Oakley auch Ariana Grandes (24) Bruder Frankie James Grande – heraus kamen flippige Schönheiten! "Ich fühle mich so geehrt dich treffen zu können, Frankie! Schaut euch unbedingt alle die Makeover-Challenge an!", textete Queen Eureka zu einem Foto auf Social Media.

Schon im großen GNTM-Finale hatten die Entdeckungen von Dragstar RuPaul (57) die Zuschauer mit ihrer Performance vom Hocker gerissen. Erst im März hatte der legendäre Moderator seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame bekommen – als großen Dank für seinen Einsatz in der kultigen Community.

Instagram / toni.topmodel.2018 Jaidynn Fierce und Toni bei "Germany's next Topmodel" 2018

Instagram / frankiejgrande YouTuber und TV-Star Frankie Grande als Dragqueen

Ben Gavve / Getty Images RuPaul, US-amerikanischer Künstler

