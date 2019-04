Ob Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) es wohl schaffen, noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes in ihr neues Zuhause zu ziehen? Das dürfte ganz schön knapp werden, denn jeden Tag können bei Meghan die Wehen einsetzen – während in ihrem neuen Haus nach wie vor die Bauarbeiter mit äußerst aufwendigen Renovierungsarbeiten beschäftigt sind. Das dauert nicht nur seine Zeit, sondern kostet auch noch mehrere Millionen!

Bisher leben Meghan und Harry im Kensington Palast mit Prinz William (36) und dessen Frau Herzogin Kate (37), doch für ihre eigene Familie bekommen die beiden nun ihren eigenen Haushalt. Frogmore Cottage, das in der Nähe von Windsor liegt, wird laut Mirror derzeit für schlappe drei Millionen Pfund renoviert und soll das neue Zuhause von Harry und der ehemaligen Schauspielerin werden. Doch auch, wenn dem Paar nachgesagt wird, das neue Haus unnötig luxuriös auszustatten, ist zumindest ein großer Posten in der Rechnung durchaus nachvollziehbar: Rund 50.000 Pfund fließen nämlich in die Fenster, die dreifach verglast werden und so den Flugzeuglärm draußen halten sollen.

Denn Frogmore Cottage liegt unweit des Flughafen Heathrow und wird innerhalb von dreißig Minuten von circa 14 Fliegern überflogen – was ganz schön laut werden kann. Eine Anwohnerin sagte demselben Magazin: "Der Flugzeuglärm war schon immer ein ständig wachsendes Problem. Ich bezweifle, dass sie viel Zeit im Garten verbringen werden mit dem ganzen Lärm."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Empfang im Buckingham Palace

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London im März 2019

