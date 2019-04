Löst Bibi Claßen (26) wirklich das Namens-Rätsel auf? Seit der Geburt ihres Sohnes Anfang Oktober 2018 brennt ihren Fans eine Frage auf der Seele: Wie heißt der Kleine nur? Die YouTuberin und ihr Mann Julian (25) haben bislang ein Geheimnis um den Namen gemacht und ließen sich auch von wilden Spekulationen nicht davon abbringen. Nun scheinen die jungen Eltern ihre Meinung geändert zu haben und wollen das Mysterium doch verraten.

So kündigte es Bibi zumindest am Mittwoch in ihrer Instagram-Story an: "Unter anderem werden wir euch morgen in meinem neuen Video auch seinen Namen verraten, warum wir es bis jetzt nicht gemacht haben und warum wir es jetzt machen." Darüber hinaus sollen die Fans am Donnerstagnachmittag erfahren, wie die 26-Jährige und ihr Partner generell mit dem Thema Baby im Netz umgehen wollen. Über diesen Schritt hätten beide sehr lange nachgedacht, versicherte Bibi.

Die Follower der Lifestyle-Vloggerin haben schon einige Theorien aufgestellt, wie ihr erstes Kind heißen könnte: Monte, Severin, Leo, Montiamus, Mirko, Bibert, Zunim, Mats oder Matz, Bilou und Kleven warfen sie in die Runde. Ob es sich wirklich um eine dieser teils kuriosen Ideen handelt?

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, März 2019

Instagram / bibisbeautypalace YouTube-Star Bibi Claßen 2019 in Dubai

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und ihr Sohn in Dubai

