Für den Tierschutz: Bibi Heinicke protestiert vor Supermarkt

In den vergangenen Tagen machte sich Bianca Heinicke (32) wieder verstärkt für das Thema Tierschutz stark. Jetzt setzt sie noch einen drauf – und geht dafür sogar auf die Straße: Gemeinsam mit Greenpeace protestiert sie am Samstag vor einer Kölner Filiale einer deutschen Supermarktkette. Ein Auslöser für die Protestaktion waren besorgniserregende Aufnahmen aus einer Schweinemastanstalt, die den Supermarkt mit Fleisch versorgt. Diese waren der Tierschutz- und Umweltorganisation zugespielt worden – und trafen auch bei Bibi einen Nerv. "Verantwortung übernehmen: Das heißt für mich, nicht nur für unser eigenes Leben einzutreten, sondern auch für die Lebewesen, die mit uns diesen Planeten teilen", heißt es in einem offenen Brief der Influencerin an das Unternehmen.

Auch auf Instagram äußerte sich die 32-Jährige vor wenigen Tagen zu genau diesem Thema. "'Wir lieben Lebensmittel'?! Sorry Edeka, aber ich sehe hier nur Tierquälerei und Leid und keine Liebe", schrieb sie zu einem Video, das ihre ehrliche Reaktion auf die Haltung von Schweinen zeigte. Höchst emotional machte sie ihrer Wut und Trauer Luft: "Das macht mich so wütend, dass das einfach unser 'Normal' ist. Das ist nicht normal und es muss verboten werden. Dieses kranke System muss ein Ende finden, bitte hilf uns dabei. Gemeinsam können wir so viel bewegen."

Die zweifache Mama steht schon seit ihrer frühen Jugend in der Öffentlichkeit. Früher bekannt unter dem Namen BibisBeautyPalace, gilt sie als eine der ersten großen Social-Media-Stars in Deutschland. Während früher vor allem Beauty und Lifestyle eine große Rolle auf ihrem Kanal spielten, hat sie sich thematisch inzwischen sehr verändert. Nach einer langen Social-Media-Pause meldete sie sich im Januar 2024 erstmals auf Instagram zurück und kündigte einen Kurswechsel an: "Ich freue mich auf alle Momente, die kommen werden, an denen ich euch an bestimmten Dingen in meinem Leben teilhaben lasse. Ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen."

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke im Mai 2025

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Dezember 2024

