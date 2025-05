"Krankes System": Bianca Heinicke klärt kryptischen Post auf

Bianca Heinicke (32) verwirrte ihre Fans zuletzt mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Die Influencerin teilte ein Bild von einem gebrochenen Herzen und kommentierte, dass sie unendlich traurig und enttäuscht sei. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und verrät den Grund für ihr Posting. "'Wir lieben Lebensmittel'?! Sorry Edeka, aber ich sehe hier nur Tierquälerei und Leid und keine Liebe", schreibt Bianca zu einem Video, das ihre ehrliche Reaktion auf die Haltung von Schweinen zeigt. Laut ihrer Aussage stammen die Aufnahmen aus einer Schweinemastanlage, die Edeka mit Fleisch beliefern soll.

Weiter heißt es in Biancas Statement: "Dieses kranke System muss ein Ende finden, bitte hilf uns dabei. Gemeinsam können wir so viel bewegen." In dem Video bricht die zweifache Mutter nach kurzer Zeit in Tränen aus und schluchzt: "Das macht mich so wütend, dass das einfach unser 'normal' ist. Das ist nicht normal und es muss verboten werden." Bianca fordert ihre Fans auf, einen offenen Brief, den sie gemeinsam mit einer Hilfsorganisation erstellt hat, zu unterschreiben. Diesen möchte sie anschließend an die Supermarktkette schicken, um gegen das Tierleid vorzugehen.

Als Bianca den kryptischen Post am Mittwoch auf ihrem Social-Media-Profil teilte, prasselten zahlreiche Reaktionen auf die Podcasterin ein. Dabei fiel auf: Ihre Fans scheinen von der Geheimniskrämerei genervt zu sein. "Wie viel Clickbait willst du machen? Sie: Ja" und "So generiert man Aufmerksamkeit", kommentierten nur zwei von vielen weiteren Usern. Doch Bianca scheint das egal gewesen zu sein, um die volle Aufmerksamkeit für das Thema Tierleid zu bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, ehemalige YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, deutsche Influencerin

Anzeige Anzeige