"Nie gemocht": Bianca Heinicke wagt sich an Ausdauertraining

Bianca Heinicke (32) hat ein neues persönliches Projekt in Angriff genommen: das Ausdauertraining! Auf Instagram teilte die Social-Media-Ikone jetzt mit ihren Fans, dass sie sich dazu durchgerungen habe, mit dem Joggen zu beginnen. "Ich kann es nicht fassen! Ich bin ernsthaft zwei Kilometer gejoggt", schrieb sie zu einem Reel. Offen und ehrlich fügte sie hinzu, dass sie Ausdauertraining nie mochte, nun aber ihre Einstellung dazu ändern wolle.

Bianca erklärte, dass ihr Ziel sei, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen. "Ich kenne so viele Menschen, die so ungesund und körperlich gebrochen altern", teilte sie nachdenklich mit. Sie habe sich daher vorgenommen, auch im hohen Alter noch fit und gesund zu sein. Mit dem Satz "Wenn ich 90 bin, will ich noch Dinge wie zum Beispiel einen Handstand können!" brachte sie ihre langfristige Vision auf den Punkt. Zusätzlich wolle sie in Zukunft weiter ihre sportlichen Fortschritte im Netz teilen und fragt ihre Community, ob diese regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden möchte.

Bianca, die als Bibi von BibisBeautyPalace Millionen von Fans durch Beauty-Tipps und persönliche Einblicke begeistert hat, lenkt ihren Fokus seit einiger Zeit verstärkt auf Themen wie Tierschutz und Gesundheit. Mit ihren zwei Kindern und ihrem Freund Timothy Hill (30) lebt sie nun ein bewussteres Leben. Auch wenn das Joggen für sie bislang keine Herzensangelegenheit war, zeigt sie sich entschlossen, daran zu arbeiten. Ein Vorhaben, das vielleicht einige ihrer Fans inspiriert.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, April 2025

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill und Bianca Heinicke

