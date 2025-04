Leicht bekleidet: Bianca Heinicke teilt Reiseimpressionen

Bianca Heinicke (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Influencerin befindet sich momentan auf einer Reise durch Brasilien. Gemeinsam mit ihrem Partner Timothy Hill (30) erkundet sie die Flora und Fauna des südamerikanischen Landes. Ihre Follower möchte sie an ihren spannenden Eindrücken teilhaben lassen und teilt deshalb auf Instagram eine Fotostrecke der ersten 48 Stunden in Brasilien. "Ich kann es gar nicht glauben, was für besondere Eindrücke und Erfahrungen ich schon machen durfte, und der Hauptteil der Reise beginnt erst noch", schreibt sie zu den Schnappschüssen, die sie und Timothy unter anderem knapp bekleidet vor einem Wasserfall zeigen.

Biancas Fans sind von den Impressionen hin und weg. In der Kommentarspalte wird die Netz-Bekanntheit mit freudigen Botschaften überhäuft. "Es ist jedes Mal aufs Neue so, so schön zu sehen, wie happy du mit deiner neuen Lebensweise bist", freut sich eine Userin. Auch die zweifache Mama findet sich in den Kommentaren wieder und erklärt, weshalb sie mit Anziehsachen ins Wasser gesprungen ist. "Ich hatte keine Badesachen dabei und wir kamen an diesem wunderschönen Wasserfall vorbei. Da habe ich einfach kurzerhand meinen Schlafanzug angezogen", berichtet sie.

Bianca zaubert ihren Followern jedes Mal aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht. Zuletzt überraschte die 32-Jährige mit einer optischen Veränderung: Die einstige YouTuberin ließ sich ganz spontan ein Nasenpiercing und mehrere Tattoos stechen. Die Aktion hielt sie natürlich mit der Kamera fest und teilte anschließend ein Video von dem aufregenden Tag. "Ich fühle mich richtig rockig", resümierte sie anschließend auf ihrem Social-Media-Account.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, April 2025

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, April 2025

