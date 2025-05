Fans haben gespaltene Meinungen zu Bibi Heinickes Statement

Bianca Heinicke (32) meldete sich mit einem emotionalen Beitrag auf Social Media bei ihren Fans zurück und klärte über die Missstände der Mastschweinehaltung auf. Zuvor teaserte die Influencerin ihr Anliegen bereits mit einem Foto eines gebrochenen Herzens an. Unter dem Promiflash-Post auf Instagram sind sich die Fans uneinig, was sie von Bibis Statement halten sollen. "Ich finde gut, dass sie ihre Reichweite nutzt, um aufzuklären", kommentiert beispielsweise ein User. Ein weiterer merkt allerdings an: "Ich auch, aber dafür muss man seine Community nicht zwei Tage im Glauben lassen, es sei etwas Schlimmes passiert."

Dass Bianca ihre Reichweite nutzt, um über die Missstände der Massentierhaltung aufzuklären, finden noch andere Social-Media-Nutzer gut. "Bin kein Fan von Clickbait – hier hat sie es aber perfekt für eine gute Sache genutzt" und "Ist doch klasse, dass sie ihre große Reichweite nutzt und damit auch sehr vielen Menschen eine Stimme gibt, die genauso denken, aber denen niemand zuhört", lauten zwei weitere Kommentare. Wieder andere Kommentatoren scherzen über die Situation: "Und ich war mir sicher, die Kids haben Palina Mama genannt. Schwein gehabt." Der User spielt auf die neue Partnerin von Bibis Ex-Partner Julian Claßen (32) an.

Biancas Statement bestand aus einem Video, in dem sie ihre Live-Reaktion bezüglich der Mastschweinehaltung aufnimmt. Nach den Szenen brach die 32-Jährige in bittere Tränen aus und schimpfte: "Das macht mich so wütend, dass das einfach unser 'normal' ist. Das ist nicht normal und es muss verboten werden." Sie bat ihre Fans, einen offenen Brief zu unterschreiben, der an einen Unternehmensverbund im deutschen Einzelhandel weitergeleitet werden soll. Denn laut Bibis Aussage ist der Clip, der die Schweine zeigt, in einer Schweinemastanlage aufgenommen worden, die die Supermarktkette mit Fleisch beliefert.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke im Mai 2025

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, ehemalige YouTuberin