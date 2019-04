Hier sind offenbar Gratulationen angebracht! Schon seit vielen Jahren gehen Schauspielerin Issa Rae und ihr Partner Louis Dame zu zweit durchs Leben. Zwar machten sie nie ein Geheimnis aus ihrer Beziehung – jedoch hängen die Turteltauben die Details über ihr Privatleben nicht gerade an die große Glocke. Umso überraschender kommt nun diese Aktion: Issa präsentierte sich jetzt mit einem verdächtigen Ring am Finger in der Öffentlichkeit!

Auf dem roten Teppich der NAACP Awards in Los Angeles zog sie nicht nur mit ihrem auffälligen gelben Kleid alle Blicke auf sich – den Gästen müsste vor allem der riesige blitzende Klunker an ihrer linken Hand aufgefallen sein! Ob ihr Partner Louis der Beauty das Schmuckstück angesteckt und endlich einen Heiratsantrag gemacht hat? Bisher bestätigte noch keiner der beiden die Verlobung.

Dafür scheinen sich ihre "Insecure"-Schauspielkollegen bereits verplappert zu haben! Auf die Frage, ob Issa denn nun verlobt sei oder nicht, antwortete Yvonne Orji gegenüber Entertainment Tonight: “Wir freuen uns sehr für sie.” Ihr Co-Star Jay Ellis fügte sogar noch hinzu: “Wir haben es alle auf unterschiedliche Weise herausgefunden, weil wir uns alle in unterschiedlichen Chats unterhalten.”

Sheri Determan/WENN.com Schauspielerin Issa Rae bei den NAACP-Awards 2019

Getty Images Issa Rae bei den Emmy Awards 2018

Sheri Determan/WENN.com Schauspielerin Issa Rae bei den NAACP-Awards 2019

