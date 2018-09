Sie brauchten keinen Preis, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen! Bei den 70. Emmy Awards in Los Angeles wurden am Montagabend die Größen des TV-Filmgeschäfts für ihre Arbeit geehrt. Neben der eigentlichen Preisverleihung war aber auch ein weiterer Programmpunkt interessant. Beim Walk über den Red Carpet zeigten sich die Damen der Schöpfung mal wieder von ihrer besten Seite. Diese weiblichen Stars trugen die schönsten Outfits des Hollywood-Events!

Den Emmy in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" konnte Ex-Grey's Anatomy-Star Sandra Oh (47) zwar nicht einsacken, dafür brachte sie auf dem roten Teppich alle zum Staunen. In einem roten Kleid mit tiefem Ausschnitt verzauberte die Schauspielerin. Auch Kollegin Scarlett Johansson (33) ließ tief blicken. In einem schulterfreien Kleid mit tiefem V-Ausschnitt und verführerischem Beinschlitz zeigte die Hollywood-Beauty ihr sexy Rückentattoo. Model Chrissy Teigen (32) setzte ebenfalls ihre Reize gekonnt in Szene. Die Frau von Musiker John Legend (39) präsentierte ihren After-Baby-Body stolz in einem grauen Glitzerdress.

Weniger sexy, dafür aber äußerst elegant besuchte Justin Timberlakes (37) bessere Hälfte Jessica Biel (36) das Event. Sie gab sich ganz romantisch, trug eine weiße Robe und leichtes Make-up. Issa Rae war da ein wenig experimentierfreudiger – sie zog in einer hellblauen Kleid-Hosen-Kombination die Blicke auf sich. Und auch eine deutsche Dame machte auf dem Event einmal mehr deutlich, dass sie Stilbewusstsein hat: Modelmama Heidi Klum (45). In einem eng anliegenden, cremefarbenen Satinkleid war sie der Star der Fotografen.

Getty Images Sandra Oh bei den 70. Emmy Awards

Getty Images Scarlett Johansson bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Issa Rae bei den Emmy Awards 2018

