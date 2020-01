Die Oscar-Nominierungen sorgen für erste Reaktionen! Anfang Februar geht die weltberühmte Preisverleihung in die 92. Runde. Jetzt wurde die lang erwartete Liste der Nominierten bekannt gegeben: Stars wie Joaquin Phoenix (45), Adam Driver (36), Renee Zellweger (50) und Brad Pitt (56) dürfen auf die heiß begehrte Trophäe hoffen. Schauspielerin Issa Rae ist mit einer Entscheidung allerdings nicht zufrieden: Sie beklagt, dass keine Regisseurin in die engere Auswahl gekommen ist!

Die Schauspielerin verkündete zusammen mit Kollege John Cho (47) die Reihe der Filmdirektoren, die sich mit ihrer Arbeit besonders hervorgetan haben: Dazu gehören Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood") und Bong Joon-ho ("Parasite"). Nach der Nennung der Namen stockte die 35-Jährige und sagte dann gerade heraus: "Herzlichen Glückwunsch an diese Männer" – und drückte mit diesem Kommentar für viele den Unmut darüber aus, dass sich keine Frau auf der Liste findet.

Die weiblichen Stars der Filmbranche haben es zwar nicht in die Kategorie "Beste Regie" geschafft – sie sind jedoch in fast allen anderen Sparten vertreten: So wurde unter anderem Greta Gerwig (36) in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" nominiert, Jaqueline Durran in der Kategorie "Bestes Kostümdesign" in dem Drama "Little Woman" und Arianne Phillips in genau derselben Kategorie für den Kassenschlager "Once Upon A Time In Hollywood".

