Einmal Freunde, immer Freunde! Als Kind nahm Peter Andre (46) an einem Michael Jackson (✝50)-Tanzwettbewerb teil, der ihm die Türen zur Familie des verstorbenen King of Pop öffnen sollte. Im Laufe der Jahre freundete er sich mit ihr an und traf sie regelmäßig in Los Angeles. So wie jetzt, mitten im Wirbel um die im TV ausgestrahlte Doku “Leaving Neverland”. Der Sänger genoss gemeinsam mit drei von Michaels Brüdern ein Dinner und machte damit deutlich: Peter steht hinter ihnen!

Peter postete ein Selfie von sich, Toriano Adaryll “Tay” Jackson, Jr., Taryll Adren Jackson sowie Tito Jackson (65) auf Instagram. “Vielen Dank, Tay Jackson, für die Einladung gestern Abend bei dir zu Hause zum Abendessen. Du und deine Frau und dein Bruder Tito Joe haben dafür gesorgt, dass ich und Michael uns so willkommen gefühlt haben. Brüder fürs Leben”, schrieb er zu dem Schnappschuss, der deutlich macht, wie sehr der Musiker trotz der ganzen Aufregung um die Dokumentation zu der Jackson-Familie hält.

Das zeigt auch Peters Einstellung zu der Doku “Leaving Neverland”. In der ist er zwar als Jugendlicher zu sehen, jedoch hat er sie sich bislang noch nicht angeschaut. “Ich werde es irgendwann vielleicht tun, aber das wird sehr unangenehm sein. Der Gedanke, dass irgendwas davon wahr ist, bricht mir das Herz”, offenbarte der 46-Jährige gegenüber dem New Magazine.

Getty Images Peter Andre beim National Television Award 2018

Anzeige

Getty Images Michael Jackson bei den Radio Music Awards 2003

Anzeige

Getty Images / Fred Duval Peter Andre bei den National Lottery Awards 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de