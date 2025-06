Tonband aufgetaucht: Neue Details im Michael Jackson-Prozess

Im Prozess gegen Michael Jackson (✝50) im Jahr 2005 wurde der "King of Pop" von allen zehn Anklagepunkten freigesprochen. Im Zentrum standen damals die Vorwürfe, er habe den damals zwölfjährigen Gavin Arvizo sexuell missbraucht. Doch auch fast zwei Jahrzehnte später reißen die Diskussionen um den Fall nicht ab – sie werden nun in der Dokumentation "Der Prozess gegen Michael Jackson" neu aufgerollt. Neue Details kommen laut Bild durch private Tonbandaufnahmen eines Geschworenen, Raymond Hultman, ans Licht. Dieser zweifelt bis heute am Freispruch des Megastars und hielt während des Prozesses in nächtlichen Audioaufnahmen fest: "Es war für mich unbestreitbar, dass Gavin die Wahrheit erzählt hat." Besonders die emotionalen Polizeivideos von Gavin hätten ihn damals wie heute tief bewegt.

Laut Bild äußert sich in der aktuellen Dokumentation auch der Kinderpsychologe Dr. Stanley Katz, der vor dem Prozess mit Gavin und seinen Geschwistern sprach. Er erinnert sich, dass die Kinder Michael beschuldigten, sie mit Alkohol versorgt und sexuell belästigt zu haben. Andere Zeugen der Verteidigung zeichneten hingegen ein völlig anderes Bild von Michael Jackson. Unveröffentlichte Videoaufnahmen, aufgenommen von Michaels eigenem Team, zeigen unter anderem Gavins Mutter, die ihn als "wie einen Vater" für ihre Kinder beschreibt und betont, seine Handlungen seien "unschuldig" gewesen. Michaels Anwalt Tom Mesereau (74) war stets überzeugt von der Unschuld seines Mandanten und betonte dessen konsequentes Leugnen der Vorwürfe: "Tom, ich würde so etwas niemals tun."

Trotz anhaltender Kritik an Michaels Nähe zu Kindern wurden bis heute keine eindeutigen Beweise für die Anschuldigungen vorgelegt – auch nicht nach seinem Tod im Jahr 2009. Seine Neverland-Ranch, einst Rückzugsort und zugleich Zentrum der Anschuldigungen, bleibt ein Ort vieler Spekulationen. Immer wieder machten neue Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern die Runde – darunter Hinweise auf versteckte Überwachungskameras in privaten Räumen. Auch nach seinem Tod bleibt das Vermächtnis des "King of Pop" umstritten, während Fans und Kritiker weiterhin uneins sind. Die zweiteilige Dokumentation "Der Prozess gegen Michael Jackson" läuft laut fernsehserien.de am Donnerstag, 12. Juni und 19. Juni, jeweils um 20.15 Uhr auf Crime + Investigation.

Getty Images Michael Jackson, 2005

Getty Images Michael Jackson im Jahr 1996

