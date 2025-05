Fans finden: Hier sieht Kylie Jenner aus wie Michael Jackson

Da mussten die Fans von Kylie Jenner (27) zweimal hinschauen. Die Unternehmerin sorgt mit neuen Kampagnen-Fotos bei Instagram gerade für überraschte Gesichter bei ihrer Community – und das mit einem eigentlich unauffälligen Look. Kylie trägt auf den Fotos einen schlichten schwarzen Zweiteiler und ein unauffälliges Haarnetz. Mit dem Outfit hat sie für viele aber offenbar verblüffende Ähnlichkeit mit einem der größten Popstars aller Zeiten: Michael Jackson (✝50). Unter dem Post finden sich überraschte Kommentare wie "Dachte, das ist MJ...", "Michael-Jackson-Vibes" oder "Michael Jackson tritt endlich auf". Ob die Ähnlichkeit zum King of Pop beabsichtigt ist, ist nicht bekannt. Allerdings erinnert Kylie tatsächlich stark an Michaels ikonischen Look zu Zeiten seines Albums "Bad" in den späten 80er-Jahren.

Als "Bad" 1987 erschien, trat Michael meist in schwarzen Outfits mit funkelnden Steinen auf, die einen militärischen Stil imitierten. Den Look behielt er bis in die 90er-Jahre bei und er wurde einer seiner Signature-Looks. Zwar trägt Kylie keine Uniform wie der Sänger, aber die schlichte Strenge ihres Jacketts passt dennoch dazu. Ihre Fans sind begeistert – und das nicht nur von der Ähnlichkeit zu Michael, sondern auch von der Präsenz der Keeping Up with the Kardashians-Darstellerin. "Gothic-Kylie war etwas, das ich nicht auf meiner Bingokarte für 2025 erwartet habe", meint nicht nur ein User begeistert.

Kylie ist bekannt für ihre Leidenschaft für Fashion und Mode-Experimente. So durfte sie natürlich auch eines der größten Events der Branche nicht verpassen – die Met Gala. Auf dem roten Teppich der Veranstaltung trug die 27-Jährige ein enges Kleid in Schwarz und Grau, das mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz alle Blicke auf sich zog. Dazu entschied Kylie sich für zarte Pumps, doch die wurden zu einem echten Problem. Um möglichst elegant und stabil über den Red Carpet schweben zu können, fixierte sie die Schuhe mit Tape an ihren Füßen. Das wollte sich nach der Gala aber nicht mehr lösen, wie die US-Amerikanerin in ihrer Story zeigte. Die Prozedur, die Schuhe loszuwerden, war sichtbar nicht nur schmerzhaft, sondern auch eine Geduldsprobe: Ihr halbes Team half mit Wasser nach, das Tape langsam zu lösen.

Getty Images Michael Jackson, amerikanischer Popsänger

Getty Images Kylie Jenner, Met Gala 2025

