Michael Jacksons Cabrio steht in Deutschland zum Verkauf

Ein echtes Stück internationaler Musikgeschichte wartet aktuell in Deutschland auf einen neuen Besitzer: der ehemalige Mercedes-Benz SL 600 des legendären King of Pop, Michael Jackson (✝50). Das schwarze Cabrio mit Metallic-Lackierung, das der Musiker 1999 erwarb, bietet nicht nur 394 PS aus einem Zwölfzylindermotor, sondern auch eine erstklassige Musikanlage von McIntosh – perfekt, um Michaels Hits in bester Qualität zu genießen. Der Wagen, der inzwischen 150.000 Kilometer auf dem Tacho hat, parkt derzeit in Bocholt, Nordrhein-Westfalen, und wird von einem privaten Verkäufer für 59.000 Euro Verhandlungsbasis auf Mobile.de angeboten.

Der offenbar gut gepflegte Gebrauchtwagen, der mit einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik punktet, hat eine spannende Reise hinter sich. Nachdem Michael das Auto gekauft hatte, gelangte es erst 2016 in den Besitz des aktuellen Eigentümers, der es aus den USA importierte und einer umfassenden Überholung unterzog. Sowohl das Fahrwerk als auch Teile wie die Katalysatoren wurden erneuert, um das Fahrzeug in den heutigen Top-Zustand zu versetzen. Zusätzlich wird ein neuer TÜV bei Kauf versprochen – für Fans der Poplegende, die nicht nur Musik, sondern auch heiße Reifen lieben, also ein echter Leckerbissen.

Das Cabrio ist eng mit einer prägenden Phase im Leben des Sängers verbunden. Michael, der als eine der größten Musikikonen aller Zeiten gilt, war 1999 mit Debbie Rowe (66) verheiratet. Das Paar, das gemeinsam zwei Kinder bekam, lebte damals überwiegend in den Vereinigten Staaten und führte ein Leben im Rampenlicht. Michael war bekannt für seinen extravaganten Lebensstil, der sich in seiner Liebe zu außergewöhnlichen Luxusgütern widerspiegelte – dazu gehörte zweifellos auch dieser Mercedes-Benz SL 600. Für viele Fans ist dieser Wagen daher eine lebendige Erinnerung an seine faszinierende Geschichte.

Michael Jackson beim Super Bowl 1993

Action Press / SIPA PRESS Debbie Rowe und Michael Jackson posieren

