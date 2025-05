Sohn Junior sieht Papa Peter Andre zum Verwechseln ähnlich

Bei der Premiere seines neuen Films "Jafaican" stand Sänger und Reality-TV-Star Peter Andre (52) nicht allein im Rampenlicht. Gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Junior Savva Andre (19) zeigte sich der 52-Jährige auf dem roten Teppich des Genesis Cinema in London. Der 19-jährige Junior, dessen Mutter Katie Price (47) ist, zog mit seiner erstaunlichen Ähnlichkeit zu seinem Vater die Blicke auf sich. In lässigem Denim-Look posierte er an der Seite von Peter, der ebenfalls sichtlich stolz auf seinen Sohn war.

Auch Peters Tochter Princess Andre (17) war dabei und unterstützte ihren Vater in einem glamourösen schwarzen Jumpsuit mit passender Lederjacke und Overknee-Stiefeln. Im Film "Jafaican", der bereits in den Kinos läuft, spielt Peter die Rolle des Ganoven Gary Buckle, der aus Liebe zu seiner Großmutter große Risiken eingeht. Die Dreharbeiten führten ihn für zwei Monate nach Jamaika, ein Traumziel des Sängers. Peter schwärmte im Interview mit The Sun von der Zeit vor Ort und betonte, wie wichtig ihm die Zusammenarbeit mit lokalen Crews und Unternehmen war.

Peters Leidenschaft fürs Schauspiel kommt übrigens nicht von ungefähr: Bevor er mit 16 Jahren eine Musikkarriere startete, hatte Peter bereits als Kind Schauspielunterricht genommen. Die Rückkehr zur Schauspielerei sei ihm daher eine Herzensangelegenheit, wie er im Gespräch mit dem britischen Magazin verriet: "Ich habe als Kind Schauspiel genommen, bevor ich mit 16 Jahren zur Musik kam, aber ich wusste immer, dass ich zum Film zurückkehren würde."

ActionPress Junior Savva, Princess und Peter Andre im Mai 2025

Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

