Am 19. Februar 1985 flimmerte die erste Folge von "EastEnders" über die Fernseh-Bildschirme. Die britische Soap hat bis heute Erfolg und läuft viermal wöchentlich auf dem Sender BBC. Zum ursprünglichen Cast des TV-Formats gehörte auch Sandy Ratcliff, die darin bis 1989 die Café-Inhaberin Sue Osman spielte. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten: Sandy ist im Alter von 70 Jahren gestorben!

Die Schauspielerin wurde am Sonntagmorgen tot aufgefunden, wie The Sun berichtet. Sie starb in einem Pflegeheim in Stamford Hill, im Norden von London. Zu Lebzeiten hatte die Mimin und Mutter eines Sohnes mit einigen Schicksalsschlägen zu kämpfen. So verlor sie einst wegen ihrer Heroin-Sucht ihre Rolle in der Seifenoper. Und nur zwei Jahre nach ihrem Aus wurde ihr Ex-Freund wegen zweifachen Mordes angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Danach erlitt Sandy drei Schlaganfälle und machte eine Krebs-Erkrankung durch.

Schauspielkollege Nejdet Salih spielte bei "EastEnders" Sandys Ehemann und erinnert sich nun nach ihrem Tod sie: "Es ist sehr traurig. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich für die Show vorsprach. Ich spürte direkt eine Chemie zwischen uns und wir hatten viel Spaß zusammen", sagte er The Sun.

EVERETT COLLECTION, INC. Original-Cast von "EastEnders", 1985

SIPA PRESS Michael Riddall und Sandy Ratcliff im Film "Family Life"

Collection Christophel Schauspielerin Sandy Ratcliff



