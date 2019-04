Bret Hart hat schwere Zeiten hinter sich! Die Wrestling-Legende musste in der Vergangenheit mit gleich zwei Schicksalsschlägen kämpfen: 2002 erlitt er einen Schlaganfall und darf seither an keinem Wrestling-Match mehr teilnehmen. Vor drei Jahren bekam er dann auch noch eine Krebs-Diagnose. Doch auch diese Hiobsbotschaft meisterte "The Hitman" erfolgreich und konnte den Krebs bezwingen. Am Wochenende wurde er jedoch von einer ganz unerwarteten Seite angegriffen: Während eines öffentlichen Auftritts attackierte ein Mann den Ex-Wrestler!

Bret wurde am Samstagabend in der "Hall of Fame"-Zeremonie der WWE in New York für seine Rolle im Wrestling geehrt und stilecht stand der Star dabei in einem Ring. Auf dieser Bühne wollte er neben WWE-Star Natalya Neidhart seine Dankesrede halten – doch dann passierte es: Ein Zuschauer sprang in den Ring und riss Bret zu Boden. Sofort wurde die Live-Übertragung unterbrochen. Allerdings zeigen diverse Zuschauervideos auf Twitter, was dann geschah. Der Angreifer wird von einigen Männern überwältigt und von der Bühne geführt. Glücklicherweise blieb der Sport-Star unverletzt und konnte seine Ansprache zu Ende bringen.

Natalya äußerte sich später auf ihrem Twitter-Account zu dem Vorfall. Bret, dessen Nichte die kanadische Wrestlerin ist, habe Krebs und einen Schlaganfall überlebt und sei einer der größten Wrestler aller Zeiten. "Er verdient es nicht, so angegriffen zu werden und damit einen so wichtigen Moment zerstört zu bekommen."

Gallo Images / Getty Images Bret Hart, Wrestling-Star

Getty Images Ex-WWE-Star Bret Hart

enewsimage WWE-Star Natalya Neidhart

