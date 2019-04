Er spielt in der ersten englischen Fußball-Liga und schaffte es vor drei Jahren sogar in die Nationalmannschaft! Danny Drinkwater hat erreicht, wovon so mancher Fußballer nur träumen kann. Bevor er 2017 zum FC Chelsea wechselte, holte er mit Leicester City sogar die Meisterschaft. Doch jetzt macht der Star mit eher unsportlichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Danny soll betrunken Auto gefahren sein!

Der Fußball-Profi verließ am Montagmorgen eine Party und fuhr zusammen mit der Anwältin Beth Mantel in seinem Auto los. Auf ihrem Weg kam es dann zu einem Unglück: Danny knallte auf einer Landstraße mit einem anderen Auto zusammen, berichtet The Sun. Dabei wurden Trümmerteile über die Fahrbahn verteilt und ein Zaun zerstört. Schuld daran soll Danny sein: Wie die Polizei bestätigte, wird der Sportler wegen Alkohol am Steuer angeklagt.

Danny muss sich am 13. Mai vor Gericht verantworten. Sollte er dabei verurteilt werden, müsste der Kicker für maximal sechs Monate ins Gefängnis und bekäme ein Fahrverbot.

Instagram / dannydrinkwater Fußballer Danny Drinkwater

Instagram / dannydrinkwater Fußballer Danny Drinkwater

Getty Images Fußballer Danny Drinkwater

