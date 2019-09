Erneute Schlagzeilen abseits des Fußball-Feldes. Danny Drinkwater ist in Großbritannien ein gefeierter Fußball-Star – der Chelsea-Kicker spielt aktuell leihweise für den FC Burnley. Doch nicht seine Erfolge auf dem Rasen werden derzeit diskutiert: Im April wurde der Sportler angeklagt, weil er betrunken Auto gefahren und dabei einen Unfall gebaut haben soll. Aktuell ist er wieder mit einem Vorfall in den Medien, der in Zusammenhang mit Alkohol steht: Der 29-Jährige wurde nach einem Streit verprügelt!

Wie The Sun berichtet, soll es am vergangenen Sonntag in einem Nachtklub in Manchester zu einer Auseinandersetzung mit einem Kicker-Kollegen gekommen sein: Alkoholisiert habe der Vater eines Sohnes die Partnerin von Kgosi Ntlhe angegraben – woraufhin der betrunkene Danny aus der Bar geworfen wurde. Auf der Straße vor dem Etablissement stritt er sich dann mit sechs Männern – ob ihr Wortgefecht mit dem vorherigen Streit zusammenhängt, sei nicht bekannt. Ihre heftige Diskussion gipfelte dann in einer handfesten Schlägerei, so Augenzeugen gegenüber dem Magazin: Die Männer hätten auf den Sportstar eingeschlagen – als er am Boden lag wollten sie ihm angeblich auch die Beine brechen. "Sein Blut war überall", fasste ein Zeuge die Situation zusammen.

Danny erlitt einen Bänderriss, trug ein blaues Auge davon und hat mehrere Hämatome an Schultern und Armen, so The Sun. Sein Verein kündigte bereits eine sechswöchige Verletzungswoche an.

