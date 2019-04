Anja Zeidler (25) will ihren Fans ein positives Body-Image vermitteln! Die Fitness-Bloggerin zählt zu den berühmtesten Influencern der Schweiz. Auf seinem Instagram-Kanal teilt das Model Tipps und Tricks rund um gesunde Ernährung und Sport mit den Followern. Dabei möchte Anja anderen Frauen ein gutes Vorbild sein. Ganz nach ihrem Motto "sei glücklich, nicht perfekt" teilte sie nun einen superehrlichen Schnappschuss von sich, der beweist, dass auch ihr Körper nicht makellos ist: Anja präsentierte ihre Dehnungsstreifen!

Auf Instagram veröffentlichte der Lockenkopf eine Aufnahme von seinen Beinen – dabei sind auf Anjas Hüfte einige feine weiße Linien zu erkennen. "Hallo, meine wunderschönen Tigerstreifen!", schrieb sie in der dazugehörigen Bildunterschrift. "Ja, auch ich habe sie. Ehrlich, es gibt doch selten jemanden, der keine Makel hat", machte die 25-Jährige anschließend klar. "Ich habe diese Dehnungsstreifen von früheren Gewichtsschwankungen, zurückzuführen auf Essstörungen wie Binge Eating und Muskelwachstum und Muskelabbau", offenbarte die hübsche Schweizerin weiter.

"Das alles hat seine Spuren hinterlassen, wie man sehen kann – und das ist auch gut so", betonte Anja und appellierte an ihre Abonnenten, ihre Makel ebenfalls zu akzeptieren. Was sagt ihr dazu, dass Anja ihre Dehungsstreifen so selbstbewusst präsentiert? Stimmt ab!

