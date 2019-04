Was in Los Angeles passiert, bleibt in Los Angeles? Nicht so bei Anja Zeidler (25) – die Influencerin scheint eher in Plauderlaune zu sein. In seinem nun erschienen autobiografischen Selbsthilfebuch schreibt das Fitness-Model auch über einige wilde Jahre in L.A. Dabei sorgt vor allem das Kapitel "Hollywood und Blitzlichtgewitter" für reichlich Gesprächsstoff und wirft Fragen auf: Hatte die Schweizerin tatsächlich einen One-Night-Stand mit dem berühmten Musiker Trey Songz?

Mehrere Seiten lang geht es in der Autobiografie "Sei glücklich, nicht perfekt" um Anjas Bekanntschaften mit den Stars und Sternchen. Neben Partys in Promi-Villen wie der von Drake (32) sorgen vor allem detaillierte Erinnerungen an ihre Feierei mit Trey für Aufsehen. Und die Schilderungen lassen erahnen, dass Anja und der Musiker weitaus intimere Mußestunden miteinander verbrachten als explizit in dem Buch beschrieben! "Im oberen Stockwerk war nicht nur mein Handy, sondern auch Treys 'Master Bedroom'. Genau da wollte er mich haben. Frech, aber nun ja, es gab Schlimmeres als in Trey Songz' Schlafzimmer zu sein. Er schloss die Doppeltür hinter uns", heißt es darin.

Besonders pikant: Die Story geht einen Tag später weiter! "Am nächsten Morgen, bevor er mir einen Fahrer bestellte, nahm er nochmal mein Handy", ist auf den folgenden Seiten zu lesen – doch auch hier gibt es keine detailliertere Schilderungen über die Begegnung der beiden. Mit einem vehementen Dementi reagierte die Ex-Bodybuilderin hingegen auf die Gerüchte über eine Affäre zwischen ihr und Popstar Justin Bieber (25), die vor Kurzem die Runde machten.

Getty Images Trey Songz bei den BET Awards 2017 in L.A.

Instagram / anjazeidler Anja Zeidler, Model

Getty Images Trey Songz, Musiker

