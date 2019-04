Sie gilt als die berühmteste Influencerin der Schweiz! Anja Zeidler (25) versorgt ihre Follower regelmäßig mit Tipps und Tricks rund um Ernährung, Sport und einen gesunden Lifestyle. Vor allem auch, weil sie früher als Model in der Fitness-Szene arbeitete, machte sie sich im Netz einen Namen. Doch hinter dem erfolgreichen Netzstar liegen auch dunkle Zeiten: Wie Anja jetzt zugibt, war sie früher von Medikamenten abhängig.

In ihrem nun veröffentlichten Buch "Sei glücklich, nicht perfekt" schildert die Beauty, wie sie ihre Grenzen in der Vergangenheit gefährlich weit überschritten hatte. Damals habe sie es als Fitnessmodel in Hollywood schaffen wollen. "Der Drang nach Erfolg und stetiger Verbesserung war größer als die Vernunft, meine Gesundheit zu bedenken und mein Handeln zu hinterfragen", schreibt sie darin. 2014 habe sie daher angefangen, Anabolika zu nehmen. Zuerst geschah dies in einer schwachen Dosis – später erhöhte sie die Zufuhr ohne Zustimmung ihres Trainers. So rutschte Anja Stück für Stück in eine "Endlosspirale" der Sucht.

Irgendwann habe sie jedoch erkannte, zu was für einer Person sie sich entwickelt hatte. "All dieses Bodybuilding, diese Muskeln, diese innere Verbissenheit, das war nicht mein Wesen. Das war nicht ich", so Anja. Doch sie habe auch gewusst, dass sie in L.A. der Branche und ihrer Sucht nicht entkommen konnte. Daher kehrte die heute 25-Jährige 2015 ihrer Wahlheimat USA den Rücken und zog zurück zu ihren Eltern. Daraufhin konnte sie ihre Sucht besiegen.

Instagram / anjazeidler Anja Zeidler, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / anjazeidler Influencerin Anja Zeidler

Anzeige

Instagram / anjazeidler Anja Zeidler, Fitness-Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de