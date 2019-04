Diesen Fauxpas wird das Schweizer Fitness-Model Anja Zeidler (25) wohl nie vergessen! Seit mittlerweile fünf Jahren ist die durchtrainierte Schönheit auf Social Media aktiv und gibt ihren Followern dort Tipps und Tricks in Sachen Sport, Ernährung oder auch Beauty. Doch zu Beginn ihrer Karriere musste sie einen heftigen Tiefschlag verkraften: Als sie im Herbst 2014 ein YouTube-Video über den neuen Porsche ihres damaligen Freundes hochgeladen hatte, hagelte es eine unglaubliche Schlagzeilen- und Hate-Welle. Wie sehr Anja darunter litt, hat sie in ihrem Buch verraten!

In ihrer Biografie "Sei glücklich, nicht perfekt" spricht Anja über die bisher härteste Phase ihrer Influencer-Laufbahn: Im Oktober 2014 veröffentlichte sie einen Clip, in dem sie offen über die Luxuskarre ihres Partners Mischa Janiec schwärmte. Ihr Satz "Mein Freund hat einen Porsche. Und deiner?" wurde in der Schweiz dann prompt zur Schlagzeile – sowohl die Presse als auch ihre Fans hatten die Aussagen der 25-Jährigen in den falschen Hals bekommen. "Die Schlagzeilen haben mich verletzt. Das alles zog mich enorm runter. An den Tagen danach ich verließ meine Wohnung nicht ein einziges Mal, ich wollte niemanden sehen. Ich war zutiefst traurig", berichtete sie. Die muskulöse Beauty habe nur daran denken können, dass sie sich mit diesem Ausrutscher eventuell die Karriere ruiniert hatte.

Doch nicht nur auf Anja hatte der Medienrummel um das falsch verstandene Protz-Video Auswirkungen. Auch ihre Familie und Freunde litten unter der negativen Presse: "Für mich war der Gedanke extrem schlimm, meine Eltern enttäuscht zu haben. Vor allem mein Papa tat mir leid, denn er wurde von seinen Kollegen im Büro darauf angesprochen." Aus diesem großen Fehler habe sie heute allerdings gelernt. Einen Clip in der Form würde sie nie wieder hochladen.

Instagram / anjazeidler Influencerin Anja Zeidler

Anzeige

Instagram / anjazeidler Anja Zeidler, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / anjazeidler Anja Zeidler, Fitness-Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de