Verliert Sänger Mark McGrath (51) nun doch nicht sein Gehör? Als Frontmann der Pop-Rock-Band Sugar Ray verzeichnete der Musiker in den 90er-Jahren mit Songs wie "Fly" oder "Every Morning" große Erfolge – doch seiner Karriere schien nun ein abruptes Ende zu drohen. Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass der Leadsänger der US-amerikanischen Musikgruppe nach eigener Aussage schon fast taub sei. Doch dem widersprach der Entertainer nun vehement!

Über seinen Twitter-Account hat Mark nun unmissverständlich klargestellt: "Obwohl es wahr ist, dass ich etwas Hörvermögen in einem Ohr verloren habe (eine gängige Begleiterscheinung in diesem Beruf), ist diese Überschrift völlig irreführend und aus dem Zusammenhang gerissen!" Weiterhin seien die Berichte eine Million Meilen von der Wahrheit entfernt. Der Sänger versicherte zudem, dass er definitiv nicht gehörlos werde: "Ich freue mich darauf, viele weitere Jahre auf der Bühne zu stehen!"

Dennoch existiere einem Bericht von Evil Beet Gossip zufolge ein Video, in dem sich der ehemalige LKW-Fahrer gegenüber einem Reporter selbst als taub bezeichne. Er spreche in dem Clip außerdem davon, nichts mehr hören zu können. Es sei jedoch auch möglich, dass der Musiker in dem Interview einfach übertrieben habe, gab das Online-Portal zu.

Getty Images Mark McGrath und die Hellcat Saints auf der Bühne, November 2016

Anzeige

Getty Images Mark McGrath im April 2015

Anzeige

Getty Images Mark McGrath, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de