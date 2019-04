Eine Waffe, Drogen und dazu jede Menge Moneten – das fand die Polizei, als sie am Montagabend ein Auto bei einer Verkehrskontrolle anhielt. In dem Wagen: Ex-NFL-Star Antonio Allen und US-Rapper Boosie (36). Bei veröffentlichten Fotos von der Knarre, dem gefundenen Rauschmittel und dem Geld, das bei den beiden sichergestellt wurde, blieb es für die berühmten Männer aber nicht: Antonio und Boosie wurden verhaftet!

Wie TMZ berichtet, wurden Antonio und der Musiker in einem Gericht in Coweta County in Georgia festgehalten. Die beiden Männer mussten sich laut dem Bericht, der sich auf Polizeiakten beruft, wegen Marihuana-Besitzes, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Waffenbesitzes verantworten. Laut Protokoll seien sie am Montagnachmittag von der Polizei angehalten worden, nachdem einem der Beamten ein weißer Dodge Charger aufgefallen war, der Schlangenlinien fuhr und beinah ein anderes Fahrzeug gerammt hätte. Erst später hätten sie dann auch das Geld bei Boosie entdeckt.

Sowohl der frühere NFL-Star als auch der Rapper sollen mittlerweile gegen die Zahlung von mehreren Tausend US-Dollar wieder freigekommen sein. Für Boosie war dies nicht der erste Gefängnisaufenthalt: Der Musiker saß schon einmal mehrere Jahre wegen Drogen hinter Gittern.

Getty Images Football-Spieler Antonio Allen im Dezember 2014

Instagram / officialboosieig Rapper Boosie

Getty Images Antonio Allen bei einem Football-Spiel im Dezember 2014

