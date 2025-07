Diesen Kicker will Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

Laura Wontorra (36) hat eine genaue Vorstellung davon, welchen Bundesliga-Profi sie gerne mal in ihrer Show Grill den Henssler begrüßen würde. In einem Interview mit Sport Bild verrät die Moderatorin ihre Traumgäste: "Karim Adeyemi (23) und seine Frau Loredana (29) wären in einem Pärchen-Special eine wunderbare Konstellation." Bereits seit 2022 ist der BVB-Star mit der Rapperin liiert – mittlerweile sind sie Gerüchten zufolge sogar verheiratet.

Neben ihrer Begeisterung für die Küche steht für Laura auch ihre Arbeit als Co-Moderatorin von Ninja Warrior Germany im Vordergrund. Hier richtet sie ihren Blick ebenfalls auf Fußballer, doch nicht alle Spieler hält sie für geeignet, die Herausforderungen des Parcours zu meistern. "Die Erfahrung zeigt: Teilnehmer wie Jonathan Tah (29), Niklas Süle (29), Manuel Neuer (39) mit viel Muskelmasse haben es immer etwas schwerer, durch den Parcours zu kommen, weil das eigene Körpergewicht ja schließlich auch getragen werden muss", sagt sie dem Magazin und ergänzt: "Da hätten Mitchell Weiser oder Joshua Kimmich (30) deutlich bessere Chancen."

Privat schaltet die Moderatorin nur schwer vom Fußball ab, wie sie lachend zugibt. Ein Besuch bei ihrem Vater Jörg Wontorra in Spanien sei stets von Fußballgesprächen geprägt: "Auch wenn ich eigentlich mal vom Fußball abschalten will, spielen wir abends auf der Terrasse doch wieder ein bisschen Doppelpass und diskutieren die Transfers und Chancen der Mannschaften. Das kriegst du einfach nicht raus!" Gemeinsam wollen die beiden auch die EM-Spiele der deutschen Frauen schauen, für die Laura spätestens seit ihrer Reise zur Frauen-WM nach Australien schwärmt.

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

Getty Images Jörg Wontorra mit Tochter Laura