Was für eine Überraschung! Erst Anfang des Jahres überraschten die Traumschiff-Macher mit der Nachricht, dass Florian Silbereisen (37) künftig als Kapitän der legendären MS Berlin in See stechen wird und damit Sascha Hehn (64) ablöst. Neben begeisterten Fan-Stimmen gab es aber auch Kritik, vor allem aus der deutschen Schauspiel-Szene – schließlich ist der Schlagerstar bislang nicht als Schauspieler in Erscheinung getreten. Jetzt bekommt eine weitere Person aus der Musikbranche die Chance, eine Rolle in der beliebten Sendung zu verkörpern – Sarah Lombardi (26)!

Aus Costa Rica verkündete Sarah in ihrer Instagram-Story stolz die frohe Botschaft mit den Worten: "Leute, ich werde fürs ’Traumschiff’ drehen. Ich freue mich so und fühle mich geehrt." Zum Set wird sie von Söhnchen Alessio (3) begleitet, der sich in ihren Netz-Clips auf das Abenteuer freut – besonders auf die Bewohner der Meereswelt. Der Knirps hofft, dass er unter anderem Haie und Delfine sehen wird.

Doch auf was freut sich Sarah bei ihrem Schauspiel-Ausflug besonders? Die neue Erfahrung einer Kreuzfahrt ruft zumindest schon mal ein mulmiges Gefühl in ihr hoch: "Nein, ich war noch nie auf See und Alessio auch nicht. Ich hoffe, dass niemand von uns seekrank ist. Aber wir sind für alles komplett ausgerüstet. Es sind auch Ärzte vor Ort – deswegen mache ich mir da keine Gedanken", offenbarte die TV-Beauty in einem weiteren kurzen Clip.

