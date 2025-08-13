Sarah Engels rastet aus: Sie findet den grauen Secret Labubu

Sarah Engels (32) ist derzeit in Hongkong unterwegs, wo sie berufliche Pflichten mit einer Entdeckungstour durch die Stadt verbindet. In ihrem Hotelzimmer zeigte die Sängerin und zweifache Mama ihren Instagram-Followern ihre neuesten Errungenschaften: eine XXL-Box mit gehypten Plüschtieren namens Labubu. Obwohl Sarah selbst schmunzelnd zugibt: "Ich fand die Teile sowas von hässlich", konnte sie dem Charme des Trends nicht widerstehen. Beim Auspacken der sogenannten "Blind-Boxes" machte sie eine besondere Entdeckung: ein seltenes graues Labubu, dessen Marktwert mit bis zu 600 Euro angegeben wird. Die Überraschung war ihr förmlich ins Gesicht geschrieben.

Das Netz reagierte gemischt auf den kuriosen Fund der 32-Jährigen. Während einige Fans den Hype mit Begeisterung teilen und in den Kommentaren die eigene Leidenschaft für die Plüschfiguren bekunden, zeigen sich andere eher genervt. Einige vergleichen Labubus mit früheren Trends wie den Monchichis, die ebenfalls die Kindheit vieler prägten. Für Sarah scheint die Sammelleidenschaft jedenfalls noch nicht beendet zu sein. Mit einem Augenzwinkern überlegt sie sogar, das seltene Stück "an den Höchstbietenden" zu verkaufen.

Abseits der plüschigen Shopping-Funde zeigt Sarah Engels sich in ihrem privaten Alltag stets liebevoll und verantwortungsvoll. Als Mutter von zwei Kindern liegt die Priorität der Sängerin klar bei ihrer kleinen Familie. Besonders wichtig ist ihr der Schutz ihrer Kinder in sozialen Medien, wie sie in der Vergangenheit bereits betonte. "Irgendwann, wenn die alt genug sind, kommt man nicht drum rum", äußerte sich Sarah im Promiflash-Interview zur Nutzung von Social Media. Dennoch wolle die DSDS-Bekanntheit den Einstieg ihrer Kinder in die digitale Welt so lange wie möglich hinauszögern.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit dem Secret Labubu, 2025

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi, Sarah Engels, Solea Engels und Julian Engels in Kanada, Oktober 2024