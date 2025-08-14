Sylvie Meis lehnt Gastrolle bei Silbereisens Traumschiff ab

Das ZDF-Traumschiff sticht regelmäßig mit prominenten Gästen an Bord in See, doch eine Promidame wird dort wohl niemals über die Reling blicken: Sylvie Meis (47). Die Moderatorin reagierte in einem Interview mit dem Magazin Viel Spaß unbeeindruckt auf die Frage, ob sie sich eine Gastrolle in dem Traditionsformat vorstellen könne. "Das habe ich noch nie gesehen, [ich] habe nur davon gehört. In Holland gibt es das nicht. Ich kenne nur 'Love Boat'", stellte sie klar. Damit ist wohl endgültig entschieden: Sylvie und das "Traumschiff" werden keine gemeinsame Reise antreten.

Während Florian Silbereisen (44) sich seit 2019 als Kapitän des TV-Dampfers immer wieder über illustre Gäste wie Sarah Engels (32) oder Joko Winterscheidt (46) freuen darf, bleibt Sylvie bei ihrem Kurs. Das deutsche Format, das für seine romantischen Episoden und sympathischen Charaktere bekannt ist, hat bei der Moderatorin keinen besonderen Stellenwert – obwohl es immerhin mit dem amerikanischen Klassiker "Love Boat" einen gewissen thematischen Verwandten hat. Doch selbst diese Parallele weckt bei Sylvie kein Interesse daran, an Bord des "Traumschiffs" zu gehen.

Für "Das Traumschiff" kann man Sylvie also nicht begeistern. Dafür steht die Moderatorin schon seit mehreren Jahren für Love Island und Love Island VIP vor der Kamera. Wie im Mai bekannt wurde, ist die Produktion der Promivariante der Realityshow tatsächlich schon in vollem Gange. "Gute Nachrichten, ihr Lieben: Ich bin wieder mit dabei bei der neuen Staffel von 'Love Island VIP'! Und die Dreharbeiten starten schon ganz bald. Ich kann es kaum erwarten, euch wieder mitzunehmen auf diese aufregende Reise – voller Liebe, Emotionen und natürlich: ganz viel Drama", gab die gebürtige Niederländerin auf Instagram bekannt.

Collage: Willy C. Randerath / Action Press, ZDF / Dirk Bartling Collage: Moderatorin Sylvie Meis und Sänger Florian Silbereisen

ZDF Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, "Das Traumschiff"-Stars

RTL II Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin