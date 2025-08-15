Dieser Schlagerstar wurde aus Silbereisen-Show verbannt

Marc Pircher, bekannt durch seine Erfolge im Schlagergeschäft und gemeinsame Hits mit DJ Ötzi (54), war lange Zeit ein gern gesehener Gast in den beliebten TV-Shows von Florian Silbereisen (44). Seit 18 Jahren jedoch weht ein anderer Wind: Der Tiroler ist aus Silbereisens Sendungen ausgeschlossen. Der Grund dafür soll eine Schlagzeile aus einem Interview sein, die für großes Medienecho sorgte. "Florian Silbereisen hat mich nur ausgenutzt!" – so lautete die Überschrift, die damals für Wirbel sorgte und schließlich dazu führte, dass Pircher auf der "roten Liste" landete und seine Einladung drei Tage vor dem nächsten Auftritt storniert wurde.

Wie Marc gegenüber Heute erklärte, sei seine Aussage damals völlig aus dem Kontext gerissen worden. Die negative Berichterstattung habe jedoch ausgereicht, um ihn aus der Welt von Silbereisens TV-Formaten zu verbannen. Seitdem wurde der Musiker in keiner der beliebten Shows mehr eingeladen – ein Umstand, der ihm deutlich zu verstehen gab, dass er dort unerwünscht ist. Trotz allem macht Marc klar, dass Florian persönlich damit nichts zu tun habe: "Wer in diesen Shows vorkommt und wer nicht, das entscheidet einzig und allein die Redaktion." Der Moderator und Sänger trifft keine Entscheidungen über die Gästeliste seiner eigenen Formate.

Trotz der langjährigen Funkstille zwischen ihm und Florian sieht Marc keinen Grund, auf den beliebten Showmaster schlecht zu sprechen. "Er ist ein feiner Kerl", betonte der Schlagerstar im Gespräch und ließ keinen Zweifel daran, dass er keinen Groll hegt. Sowohl Marc als auch Florian haben ihre Karrieren in den 90er-Jahren gestartet und mit Sendungen wie dem "Musikantenstadl" ein Millionenpublikum erreicht. Während Florian heute als einer der erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands gilt, schlägt Marc eher leisere Töne an – doch hinsichtlich des Rauswurfs bleibt er versöhnlich.

Getty Images Florian Silbereisen, Moderator

Imago Marc Pircher, Schlagersänger

Imago Marc Pircher, Schlagersänger

