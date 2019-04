Happy Birthday Sylvie Meis! Kaum zu glauben, aber das Model feiert heute seinen 41. Geburtstag. Und dieses Jahr will es die Moderatorin scheinbar besonders krachen lassen: In den sozialen Medien läutete die Blondine kurzerhand ihre sogenannte Geburtstagswoche ein und postete bereits in den vergangenen Tagen kräftig unter dem Hashtag #sylviesbirthdayweek. Heute war es dann endlich so weit: Sylvie zelebrierte ihren B-Day mit einem Foto von sich in einem verführerischen Zweiteiler.

Vor wenigen Stunden postete die Beauty auf ihrem Instagram-Account das sexy Bild, auf dem sie in einem knappen Bikini inmitten eines glitzernden Konfetti-Meers posiert. Dazu schrieb die Niederländerin mit einer Portion Selbstironie: "Feier gerade ganz natürlich im Bikini und einem Haufen Glitzer – was sonst."

Sylvie bedankte sich gleichzeitig bei ihren über eine Million Followern für die zahlreichen Glückwünsche mit rührenden Worten: "Ich bin so dankbar für eure Liebe und Unterstützung. Lasst uns 2019 genau so weitermachen." Das Multitalent verriet seinen Fans zudem, dass sie sich in diesem Jahr noch auf viele interessante und coole Projekte von ihr freuen können.

P. Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis auf dem SemperOpernball 2019

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im April 2019

ActionPress / Starpix / A. Tuma / SPY Sylvie Meis im April 2019 in Wien

