Sie musste durch eine unglaublich harte Zeit gehen! Der Tod des eigenen Ehepartners ist ein Schicksal, das man wohl niemanden wünscht – Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg (49) blieb er aber dennoch nicht erspart: 2015 war ihr Mann Dave Goldberg im Alter von nur 47 Jahren an einem plötzlichen Herzinfarkt gestorben. Nun berichtete die Geschäftsfrau und Mutter zweier Kinder von der wohl schwersten Zeit ihres Lebens.

"Als Dave starb, wollte ich mich an jedes Detail erinnern, aber in den ersten Tagen konnte ich kaum den Tag überstehen", gestand die US-Amerikanerin gegenüber People. Facebook sei für sie in dieser Zeit sehr wichtig gewesen: "Nicht nur für meine Trauer, auch für meine Erinnerungen." Es sei einfach gewesen, wenn sie sich etwas von ihrem Mann anschauen wollte. Darüber hinaus verdeutlichte die heute 49-Jährige, wie sehr der Verlust sie auch vier Jahre nach dem Unglück noch schmerzt: "Ich habe Dave verloren, meine Kinder haben Dave verloren – die Welt hat Dave verloren."

Dass die Tochter einer Englisch-Lehrerin sich zu diesem Zeitpunkt noch einmal über den Tod ihres Gatten geäußert hat, ist im Übrigen kein Zufall: Am Dienstag gab Facebook neue Sicherheitsmaßnahmen bekannt, die dazu dienen sollen, die Profile verstorbener Menschen besser zu schützen. Ein Projekt, das der Harvard-Absolventin sehr nahe ging: "Das war sehr persönlich für mich. Facebook ist Teil des täglichen Lebens. Aber wenn du jemanden verlierst, kann es sogar noch wichtiger werden."

Getty Images Sheryl Sandberg, 2018

Getty Images Sheryl Sandberg vor dem Senate Intelligence Committee

Getty Images Sheryl Sandberg im November 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de