Bei Sheryl Sandberg (50) werden die Hochzeitsglocken läuten! Die Geschäftsführerin von Facebook hat einige besonders schwere Jahre hinter sich. 2015 verstarb ihr Ehemann Dave Goldberg völlig überraschend an einem Herzinfarkt. Seit etwa einem Jahr kann die zweifache Mutter aber endlich wieder strahlen: Sie hat mit dem Unternehmer Tom Bernthal wieder ihr Liebesglück gefunden. Jetzt geht das Paar noch einen Schritt weiter: Sheryl und Tom haben sich verlobt!

Das bestätigte ein Sprecher der 50-Jährigen gegenüber People. Demnach habe Tom die Frage aller Fragen am 1. Februar während einer Wandertour in New Mexico mit anschließendem Picknick gestellt. "Sie sind bei ihrem ersten Date wandern gewesen, deshalb haben sie diesen Moment nachgestellt und sich am Ende einer langen Wanderung am letzten Wochenende verlobt", erklärte ein Insider. Am Ringfinger trägt Sheryl jetzt einen Verlobungsring mit fünf winzigen Diamanten unter der Fassung – jeder dieser Diamanten soll für eins ihrer insgesamt fünf Kinder stehen. Sheryl hat bereits einen Sohn und eine Tochter und auch Tom bringt drei Kinder mit in die Ehe.

Auch auf Instagram gab Sheryl ihr Liebesglück bereits bekannt. "Verlobt! Tom, du bist mein ein und alles. Ich könnte dich nicht mehr lieben", schwärmte sie. Das glückliche Pärchen soll sich übrigens durch Sheryls ehemaligen Schwager Rob Goldberg kennengelernt haben.

Instagram / sherylsandberg Sheryl Sandberg und Tom Bernthal

Anzeige

Getty Images Sheryl Sandberg im November 2015

Anzeige

Getty Images Sheryl Sandberg vor dem Senate Intelligence Committee

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de