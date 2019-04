Der große Brand in der Notre-Dame-Kathedrale schockte die ganze Welt! Das Feuer zerstörte Teile des Daches und ließ den Spitzturm des geschichtsträchtigen Gebäudes einstürzen. Das Kulturerbe war nicht zuletzt auch ein Magnet für Touristen und Kulisse für so manchen erstklassigen Film. Auch die Macher von Disney nutzten das über 800 Jahre alte Bauwerk als Vorgabe für ihren Hauptschauplatz in dem berühmten Zeichentrickfilm "Der Glöckner von Notre-Dame". Und genau dieser Konzern tätigt jetzt eine Spende in Millionenhöhe für den Wiederaufbau der Kirche!

Satte fünf Millionen Euro will das Unternehmen zur Verfügung stellen, verkündet der Disney-CEO Bob Iger am Mittwoch The Wrap. "Die Walt Disney Company unterstützt ihre Freunde und Nachbarn und bietet ihnen aus vollem Herzen Unterstützung", so der Manager. "Notre-Dame ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Schönheit, das seit Jahrhunderten das Herz von Paris und die Seele Frankreichs prägt", führt er sein Statement aus.

Disney steht mit seiner großzügigen Spendenbereitschaft keineswegs alleine da. Auch Salma Hayeks (52) Ehemann Francois-Henri Pinault (56) stellte 100 Millionen Euro für die Arbeiten an der Kirche zur Verfügung. "Jeder möchte diesem Schmuckstück unseres Kulturerbes schnellstmöglich neues Leben einhauchen", erklärte der Franzose im Interview.

Lewis JOLY/SIPA Notre-Dame nach dem schweren Brand, April 2019

United Archives GmbH Szene aus dem Disney-Film "Der Glöckner von Notre-Dame"

Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Bottega Veneta Salma Hayek und Francois-Henri Pinault bei der New York Fashion Week 2018

