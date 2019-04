Bei diesen Aufnahmen dürfte auch Boris Becker (51) genauer hingucken! Ganze 13 Jahre lang war die Tennis-Ikone mit Lilly (42) zusammen, im Mai 2018 trennte sich das Paar. Erst kürzlich gestand das niederländische Model offen, wie sehr sie das Beziehungsende mit der Sport-Legende mitgenommen habe. Nun scheint sich die Beauty bei einem Girls-Trip auf andere Gedanken zu bringen: Lilly genießt derzeit mit ihrer BFF Shermine Shahrivar (36) und einer weiteren Freundin in Miami die Sonne – und das Single-Leben scheint ihr sichtlich Spaß zu machen!

Auf den neuesten Aufnahmen wirkt Lilly total glücklich, ausgelassen und entspannt. So gönnte sich die Laufstegschönheit auf der Strandliege mit ihrer besten Freundin und der britischen PR-Fachfrau Natalie Lefevre auch den einen oder anderen Drink. Im Meer schienen die Damen ebenfalls jede Menge Spaß zu haben und präsentierten ganz nebenbei ihre wohlgeformten Körper in knapper Bademode.

Lilly rockte in einem trendigen Zweiteiler im Leoparden-Look. Einen Tag zuvor hatte die Beauty ihre Kurven in einem Triangel-Bikini in Royalblau in Szene gesetzt, während Shermine in schwarzer Schwimmbekleidung punktete. Damit dürften die beiden Schönheiten sommerliche Fashion-Inspiration für alle Zuhausegebliebenen geliefert haben.

Splash News Lilly Becker gönnt sich in Miami einen Drink

Splash News Lilly Becker im April 2019 in Miami

Splash News Shermine Shahrivar und Lilly Becker im April 2019 in Miami

