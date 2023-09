"Komisch": So fühlt sich die Scheidung für Lilly Becker an

Wie empfindet sie den endgültigen Schlussstrich? Im Jahr 2009 waren Lilly (47) und Boris Becker (55) vor den Traualtar getreten. Ein Jahr später war ihr Glück durch die Geburt von Sohnemann Amadeus (13) gekrönt worden. Dennoch war die Liebe des Models und des einstigen Tennisprofis nicht für die Ewigkeit bestimmt. 2018 hatten sich ihre Wege getrennt – seit wenigen Tagen ist das einstige Paar nun auch offiziell geschieden. Wie geht Lilly mit der endgültigen Eheauflösung um?

In einem Interview mit RTL spricht die 47-Jährige jetzt über ihren neuen Lebensabschnitt. "Es ist einfach vorbei – ein bisschen komisch. Es hat wirklich wunderschön angefangen mit Fernsehen. Schade, wie das gelaufen ist", erklärt Lilly und fügt hinzu: "Es tut mir ein bisschen leid für ihn und auch für mich. Das hat niemand gedacht, aber ich glaube, es ist einfach das Ende einer Ära und auch er kann seine Freundin jetzt heiraten." Laut der gebürtigen Niederländerin sei es eine Chance für Boris, sein Leben wiederaufzubauen.

In den vergangenen Monaten gab es noch einige Streitpunkte zwischen den mittlerweile geschiedenen Eheleuten. So warf sie ihrem Ex vor, keinen Unterhalt für den gemeinsamen Sohn zu zahlen. "Freiwillig zahlt er ohnehin keinen Cent. Dabei hätte er es selbst in der Hand, eine Regelung für den Unterhalt vorzuschlagen", hatte Lillys Anwältin in einem Gespräch mit Bunte beklagt.

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018

Getty Images Boris und Lilly Becker im März 2016

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

