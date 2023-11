Lilly Becker strahlt mit ihrem neuen Partner bei Luxus-Event

Lilly Becker (47) galt lange Zeit nach der Trennung von Tennis-Legende Boris Becker (55) als Single. Seit Kurzem ist die Unternehmerin aber wieder in festen Händen – sie hat ihr Herz an Thorsten Weck, einen Inhaber einer Sportmanagementfirma, verloren. Im Sommer dieses Jahres feierten die beiden dann ihr Red-Carpet-Debüt. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team, wie sie nun beweisen: Lilly und ihr Freund strahlen zusammen auf einem Event mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette!

Bei der Eröffnungsfeier eines privaten Investorenklubs in Dubai flanierte das Paar am Mittwochabend gemeinsam über den roten Teppich. In eleganten Looks posierten die zwei superglücklich für die Fotografen und schmachteten sich verliebt an. Dass hier die Funken sprühen, war wohl kaum zu übersehen. Immer wieder warfen sich Lilly und ihr Freund innige Blicke zu.

Dass die beiden ein perfektes Match sind, hatte Lilly bereits in einem früheren Interview mit RTL deutlich gemacht. "Er ist auch Vater, war auch Ehemann. Er ist einfach ruhig, so ein bisschen älter als ich, aber das stört mich gar nicht. Er bringt Ruhe mit, er ist lustig und er ist lieb", hatte sie überglücklich in dem Gespräch verraten.

ActionPress Lilly Becker mit ihrem neuen Partner, Juni 2023

action press Lilly Becker mit ihrem Freund

ActionPress Lilly Becker und ihr neuer Freund, Bertelsmann-Party 2023

