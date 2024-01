Verliebte Blicke: Lilly Becker und Thorsten auf Red Carpet

Dieses Paar schwebt immer noch auf Wolke sieben! Lilly Becker (47) ist seit einigen Monaten wieder in festen Händen: Boris Beckers (56) Ex-Frau ist mit dem Unternehmer Thorsten Weck zusammen. Im Sommer vergangenen Jahres zeigten sich die zwei das erste Mal gemeinsam bei einem Event. Red-Carpet-Auftritte scheint das Pärchen also nicht mehr zu meiden: Hier tauschten Lilly und ihr Thorsten verliebte Blicke aus!

Die 47-Jährige und ihr Partner waren am Montag bei dem Lambertz-Event in Köln. Lilly und Thorsten machen auf dem roten Teppich eine ziemlich gute Figur: Freudestrahlend posieren sie für die Fotografen, Lilly kommt aus dem Grinsen nicht mehr heraus. Die Turteltauben legen einen Wow-Auftritt hin und schmachten sich an – die Paparazzi scheinen Lilly und Thorsten dabei völlig auszublenden und haben nur Augen füreinander.

Zwischen den beiden soll es sehr ernst sein. Im RTL-Format "Ein Promi, ein Joker" sprach Lilly darüber, ob für sie eine Ehe mit Thorsten infrage käme. "Sure [dt: Sicher]! Hochzeit ist schön, verheiratet sein ist schön. Und ich gönne es mir selbst, nochmals eine Liebe zu haben", verriet das Model.

Anzeige

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck bei der Lambertz Monday Night 2024

Anzeige

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck bei der Lambertz Monday Night 2024

Anzeige

Getty Images Lilly Becker, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de