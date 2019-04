30 Ehejahre verbinden, selbst wenn man sich dabei auseinanderlebt. Bei Lynne Curtin und ihrem Mann Frank führte das schon 2012 zu einer verrückten Situation: Das Paar reichte zwar die Scheidung ein, trieb die endgültige Trennung dann aber nicht weiter voran. 2017 sagte ein Richter die Sache schließlich ab. Ein neuer Scheidungs-Versuch von Ex-"Real Housewives of Orange County"-Star Lynne soll jetzt den endgültigen Cut bringen.

Nun ist es Lynne offenbar ernst! Wie TMZ berichtet, hat sie erneut die Scheidung eingereicht. Die gemeinsamen Kinder sind erwachsen, um Sorgerecht und Unterhalt muss sie also nicht mehr kämpfen. Die genauen Gründe für die Trennung sind nicht bekannt, familiäre Streitigkeiten auch aufgrund einer schlechten finanziellen Lage könnten aber eine Rolle gespielt haben.

Bei "Real Housewives of Orange County" hatte Lynne in den Staffel vier und fünf zur festen Crew gehört, in Staffel sechs war sie nur noch als Gast dabei. Das feste Engagement mit gutem Verdienst liegt daher schon rund zehn Jahre zurück. In den Scheidungspapieren von 2012 soll der Reality-Star, der heute als CEO von "Lynne Curtin Design" auftritt, sein Jahreseinkommen mit circa 3.000 US-Dollar (um die 2.600 Euro) beziffert haben. Das liegt deutlich unter der Armutsgrenze. Hohe Steuerschulden und Kredite sollen die Lage noch zusätzlich erschwert haben.

Getty Images Lynne Curtin, Reality-TV-Star

Daniel Tanner/ WENN.com Lynne Curtin im Jahr 2011

Getty Images Die Stars von "The Real Housewives of Orange County"

