Jeff Bezos nimmt Abschied von seiner Mutter auf Beerdigung

Jeff Bezos (61) nahm am vergangenen Freitag Abschied von seiner Mutter Jacklyn Bezos, die am 14. August im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Begleitet wurde der Unternehmer von seiner Ehefrau Lauren Sánchez (55), mit der er Hand in Hand an der privaten Trauerfeier in West Miami teilnahm. Die Zeremonie fand im engsten Kreis in der Caballero Rivero Westchester Bestattungsstätte statt, wobei nur etwa 50 Gäste anwesend waren. Das Paar kam in einem schwarzen SUV, beide in dunkler Kleidung und mit Sonnenbrillen, um unauffällig zu bleiben.

Jacklyn war nach schwerer Krankheit verstorben, wie Jeff kurz zuvor via Instagram mitgeteilt hatte. "Nach einem langen Kampf gegen Lewy-Körper-Demenz ist sie heute verstorben, umgeben von so vielen von uns, die sie liebten – ihren Kindern, Enkelkindern und meinem Vater", schrieb der Amazon-Magnat damals online. Er schilderte, wie viele Familienmitglieder, einschließlich der Enkelkinder und ihres Ehemanns Miguel Bezos, in ihren letzten Momenten bei ihr waren. Aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit konnte Jacklyn nicht an der Hochzeit ihres Sohnes im Juni in Venedig teilnehmen, die mit zahlreichen prominenten Gästen gefeiert wurde.

Jacklyn Bezos spielte in seinem Leben eine große Rolle. Sie unterstützte ihn maßgeblich bei der Gründung von Amazon mit einer beachtlichen Investition. Bereits mit 17 Jahren wurde sie Mutter, stand dabei vor vielen Herausforderungen, gab aber stets alles für die Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann Miguel hatte sie nicht nur ihn, sondern auch Jeffs Geschwister, Christina und Mark, großgezogen. Ihre Entschlossenheit und Fürsorge waren prägende Eigenschaften, die auch heute noch bewundert werden.

Instagram / jeffbezos Jeff Bezos und seine Mama Jackie, Mai 2022

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

Getty Images Jeff Bezos im Dezember 2024 in New York