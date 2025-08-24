Im Schulmädchenlook: Britney Spears teasert Großes an

Britney Spears (43) hat ihre Follower mit einer überraschenden Ankündigung auf Instagram begeistert. In einem mittlerweile wieder gelöschten Video vom 23. August erklärte die Pop-Sängerin, dass sie ihren Account in eine kostenpflichtige Abo-Plattform umwandeln will. "Ich habe die beste Idee, ihr müsst jetzt zahlen und abonnieren, um mich hier zu sehen", sagte sie in dem Clip. Während sie ihre Botschaft im typischen Schulmädchenlook mit kurzem Rock und weißen Kniestrümpfen präsentierte, ließ sie durchblicken, wie glücklich sie über diese neue Idee sei: "Ich hoffe, euch gefällt es. Auf geht's!"

Das Video sorgte in den sozialen Medien für einen regelrechten Hype. Viele Fans äußerten sich auf Plattformen wie X positiv zu Britneys neuem Projekt. "Solange sie glücklich ist, unterstützen wir alles, was sie macht", schrieb eine Userin. Andere lobten die klare und selbstbewusste Art, mit der die Sängerin ihre Neuheit präsentierte. Neben den Kommentaren zur Ankündigung selbst konnte die Künstlerin auch für ihre Optik Komplimente einheimsen. Zahlreiche Bewunderer bemerkten, wie strahlend und selbstsicher sie wirkte, und sprachen von einem Style-Upgrade: "Sie sieht so gut aus", schwärmte ein Fan.

Die Ankündigung kommt wenige Tage, nachdem ihr Ex-Ehemann Sam Asghari (31) sie gegen Kevin Federline (47) verteidigt hatte. Dieser plant aktuell die Veröffentlichung eines Memoirs, in dem auch die Zeit nach der Trennung beleuchtet werden soll. Doch während Britney beruflich aktiv bleibt, bleibt auch ihr privates Leben regelmäßig im Fokus der Aufmerksamkeit. Bereits zuvor sorgte sie mit stilvollen Videos und Tanzeinlagen in ihrem Zuhause für Schlagzeilen – stets an der Grenze zwischen Bewunderung für ihre Bewegungen und Diskussionen über ihre freizügigen Outfits. In jedem Fall bleibt die Pop-Ikone ein Garant für Gesprächsstoff.

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018