Darum tauscht Millie Bobby Brown Glamour gegen Farmleben aus

Millie Bobby Brown (21) hat sich mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) für ein ruhiges Leben auf dem Land entschieden. Das Paar lebt auf einer Farm im ländlichen Georgia. Neben ihrer Schauspielkarriere widmet sich die Stranger Things-Darstellerin dort auch den Pflichten des Landlebens – mit Ziegen, Pferden, Eseln und Schafen als tierische Begleiter. Im Netz gewährt Millie ihren Fans immer wieder Einblicke in das harmonische Farmleben, betont jedoch, dass sie dies nicht für ein nostalgisches Bild tut, sondern aus Leidenschaft. "Ich mache das, weil ich es liebe", erklärte sie gegenüber Vanity Fair.

Die Entscheidung, sich aus dem Rampenlicht Hollywoods zurückzuziehen, hat Millie ganz bewusst getroffen. Sie möchte sich auf ihre Familie und die Pflege ihres Heims konzentrieren. Für sie und Jake schloss diese Veränderung auch eine enge Bindung an ihre britischen Wurzeln mit ein, denn Millie selbst ist in Bournemouth aufgewachsen, bevor sie mit acht Jahren in die USA zog. Trotz ihrer Abgeschiedenheit pflegt sie weiterhin Freundschaften, auch solche, die sie zurück nach England führen. Besonders ungewöhnlich ist ihre Verbindung zur Moderatorin Michelle Keegan (38) und ihrem Mann Mark Wright (38). Mit ihnen und deren Familie verbringt Millie regelmäßig Zeit und genießt gemeinsame Urlaube.

Dass Millie immer schon eine junge Mutter werden wollte, hat sie in der Vergangenheit mehrfach hervorgehoben. Kürzlich sorgten Millie und Jake schließlich mit der besonderen Nachricht für einen Freudentaumel bei ihren Fans: Die beiden hatten auf Instagram verkündet, dass sie diesen Sommer ein kleines Mädchen adoptiert haben: "Wir sind überglücklich, dieses schöne neue Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und plötzlich waren wir drei. In Liebe, Millie und Jake Bongiovi." Das Paar hatte sich entschieden, die ersten Schritte als Familie zunächst abseits der Öffentlichkeit zu genießen, bevor es nun sein Glück mit aller Welt teilt.

