Jan Leyk schießt heftig gegen Jannik und Bill Kaulitz' Flirt

Jan Leyk (40) sorgt derzeit mit heftigen Aussagen in seinem Podcast "UNHÖRBAR" für Schlagzeilen. Der Realitystar zieht in diesem nicht nur über Jannik Kontalis (29) her, sondern teilt auch gegen Bill Kaulitz (35) aus. Leyk wirft Jannik vor, sich bei seiner gemeinsamen Partynacht mit dem Tokio Hotel-Sänger "billig in Szene" gesetzt zu haben. Aber damit nicht genug – er wettert weiter: "Es ist doch wirklich so erbärmlich. In was für einer gottverlassenen Gesellschaft leben wir, dass mittlerweile heterosexuelle Männer auf schwul machen, nur um einen Follower bei Instagram abzugreifen?"

Auch Bill bleibt nicht von den Anfeindungen des ehemaligen TV-Stars verschont. Jan behauptet in seinem Podcast, der Musiker habe großen Gefallen daran, heterosexuelle Männer zu "bekehren" und sie "auf seine Seite" zu ziehen. "Der hat da total Bock drauf, weil es gibt ja nichts Geileres", meint er zu wissen und schießt ferner mit den Worten "Der Bill Kaulitz ist nicht hier die arme Sau" gegen den Musiker.

Über die Verbindung von Bill und Jannik wird nach wie vor viel spekuliert, seit die beiden eng zusammen in einem Berliner Club gesichtet wurden. Bill erklärte kürzlich gegenüber RTL, dass sie sich aktuell "kennenlernen", ließ jedoch Details dazu offen. Der Sänger ist bekannt für seine extrovertierte Art und seinen unkonventionellen Stil, worüber er offen spricht. Zuletzt war der Sänger mit Mark Eggers liiert. Jannik stammt hingegen aus der Reality-TV-Branche und ist erst kürzlich wieder Single geworden – er und Yeliz Koc (31) feierten ein Liebescomeback, das jedoch nicht lange hielt.

Anzeige Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, DJ und Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023