Timothées Fans starten fiese Hasskampagne gegen Kylie Jenner

Timothée Chalamets (29) Fans haben eine aufsehenerregende Kampagne gestartet, die sie "Operation Unwelcome" nennen. Ziel dieser Aktion ist es, Kylie Jenner (28), die Freundin des Schauspielers, aus gemeinsamen öffentlichen Auftritten auszublenden. Die Anhänger des 29-Jährigen werfen Kylie vor, sich negativ auf seine Karriere auszuwirken und seine Seriosität als Schauspieler zu mindern. Die Proteste wurden intensiviert, nachdem bekannt wurde, dass sie bei der Premiere von Timothées neuem Film "Marty Supreme" an seiner Seite auftreten könnte. In den sozialen Medien wie Instagram kursieren bereits Aufrufe, den The Kardashians-Star bei solchen Events bewusst auszuschließen.

Der Hintergrund der Proteste liegt in der Auffassung vieler Fans, dass Kylie nicht zu Timothée passe, der mittlerweile als feste Größe in Hollywood gilt. Angeführt werden die Kritikpunkte unter anderem von einer Fangruppierung namens "Club Chalamet". "Das muss passieren. Diese Schl*mpe braucht einen Weckruf", lautet nur eine der unzähligen Anfeindungen auf Social Media und es heißt beispielsweise: "Ich werde mich nicht daran beteiligen, aber es freut mich sehr, zu hören, dass andere genauso denken, wie ich. Ich möchte, dass sie sich unwillkommen fühlt."

Für Kylie ist die Liebe zu Timothée wichtiger als die harsche Kritik vonseiten der Fans und der Schauspieler steht nach wie vor fest hinter seiner Partnerin – wie jüngst in Budapest. Laut eines Insiders lässt sich das Paar nicht von dem Hass und der Protestaktion beeindrucken. "Es hat derzeit keine negativen Auswirkungen auf ihre Beziehung", behauptete eine Quelle gegenüber Daily Mail und betonte: "Kylie ist sich all des Hasses bewusst und mag ihn nicht [...]. Sie würde gerne von seinen Fans gemocht werden, aber die Tatsache, dass sie von ihm geliebt wird, ist alles, was wirklich zählt."

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025