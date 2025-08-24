So geht es Lil Nas X im Gefängnis nach der Nackt-Verhaftung

Lil Nas X (26) befindet sich derzeit im Gefängnis von Van Nuys, wo er laut Berichten von TMZ vorbildliches Verhalten zeigt. Der Rapper, bekannt durch seinen Hit "Old Town Road", wurde am Donnerstag festgenommen und wartet nun hinter Gittern auf seine Anhörung am Montag. Ruhe statt Show lautet sein Motto: Er singt nicht für seine Mitinsassen und hält sich unauffällig. Seine Zeit verbringt der Musiker unter anderem mit TV, Brettspielen und Büchern. Den Tagesablauf gestalten zudem drei Mahlzeiten – darunter Burritos, Obst und Müsli.

Der Rapper hat keinen Zugang zu besonderen Annehmlichkeiten, da es sich bei seiner aktuellen Unterkunft lediglich um eine vorübergehende Hafteinrichtung handelt. Statt Streaming-Angeboten stehen hier nur lokale TV-Kanäle zur Auswahl. Die Polizei berichtet, dass es bislang keinerlei Zwischenfälle mit Lil Nas X gegeben habe und er sich im Rahmen der bereitgestellten Möglichkeiten ruhig verhält. Neben den Beschäftigungsangeboten sind es besonders die einfachen Speisen, die seinen Alltag hinter Gittern prägen.

Lil Nas X war nicht immer so ruhig anzutreffen: Die Verhaftung erfolgte nach einer drastischen Aktion, bei der er unbekleidet und offenbar desorientiert aufgegriffen wurde. Zuvor war er in ein Krankenhaus gebracht worden, um gesundheitlich abgeklärt zu werden. Suchtexperte Richard Taite beurteilte dieses Verhalten als potenziell drogenbedingt. Am Montag wird der Musiker sich wegen des Vorwurfs, bei seiner Festnahme einen Polizisten angegangen zu haben, vor Gericht verantworten müssen.

Getty Images Lil Nas X, Rapper

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2024

Getty Images Lil Nas X, Sänger