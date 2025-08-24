Kim Virginia stellt klar: Crasht sie Mike Heiters Hochzeit?

Realitystar Mike Heiter (33) hat Bammel, dass Kim Virginia Hartung (30) bei seiner Hochzeit auftaucht. Die ehemalige Flirtpartnerin des Influencers, der Ende August seine große Liebe Leyla (29) abermals heiraten wird, hat sich jetzt zu den Spekulationen geäußert. Aktuell ist Kim mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) auf Weltreise und kam dabei dem Hochzeitsort in Italien verdächtig nahe. Doch die Promis unter Palmen-Kandidatin gibt Entwarnung und stellt in der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags klar: "Nö! Wünsche allen viel Spaß und Freude."

Offensichtlich hat der Reality-TV-Star nicht im Sinn, ihrem Verflossenen den großen Tag zu vermiesen. Das sehen auch Kims Fans so und schießen gegen Mike und Leylas unbegründete Sorgen. "Die beiden können aber auch irgendwie nicht loslassen, oder? Stell dir vor, du heiratest und trotzdem sind zwei andere bei dir Thema", schreibt ein Nutzer auf Instagram und ein weiterer kommentiert: "Lustig, wie Kim nicht über die beiden redet, aber die beiden ständig über Kim reden."

Hintergrund des Ganzen ist folgender: Mike und Leyla machten ihrem Ärger über Kim und Nikola Luft – und zwar öffentlich. In seiner Story wetterte der Bräutigam: "Das nervt mich so unnormal, dass ich da schon wieder irgendeine Scheiße höre aus der Richtung von den Hampelmännern da." Aus dem Off war auch Leyla zu hören, die betonte: "Das ist einfach so peinlich." Für die zwei Dschungelcamp-Sweethearts ist es bereits die dritte Hochzeit innerhalb weniger Wochen.

Instagram / kimvirginiaa Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung präsentiert ihren neuen Look auf Instagram, Juli 2025.

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars