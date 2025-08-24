Uh la la: Cruz Beckhams Freundin Jackie geht auf Tuchfühlung

Cruz Beckham (20) genießt derzeit gemeinsam mit seiner Familie einen luxuriösen Urlaub an der traumhaften Amalfiküste in Italien. Die Beckhams haben sich auf ihrer prachtvollen Superjacht "Seven" eingerichtet, doch das Highlight des Trips ist eindeutig die wilde Romanze zwischen Cruz und seiner Freundin Jackie Apostel. Ein besonders verspielter Moment sorgt für Aufsehen: Jackie, gut gelaunt und offensichtlich schwer verliebt, greift ihrem Freund frech an den Po und zieht ihn näher zu sich. Cruz nimmt es mit Humor und kann nicht ernst bleiben, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen.

Die "Seven", die nach Davids (50) berühmter Rückennummer und Harper Sevens Zweitnamen benannt ist, ist die perfekte Kulisse für ausgelassene Stunden. Die Familie, zu der auch Victoria Beckham (51), Romeo Beckham (22) und Harper Seven gehören, genießt Jetskifahren, Sonnenbaden und das Dolce Vita in vollen Zügen. Doch einer fehlt: Brooklyn Beckham (26), der älteste Sohn der prominenten Familie, hat beschlossen, seine Sommerzeit auf einer anderen Jacht zu verbringen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (30) verweilt er auf einem noch luxuriöseren Schiff, das der Familie Peltz gehört. Die Distanz zwischen Brooklyn und seiner Familie ist dabei kaum zu übersehen.

Schon seit der Hochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022 scheint die Verbindung zwischen den Beckhams und dem Paar angespannt. Der Auslöser soll angeblich ein Eklat um das Hochzeitskleid gewesen sein, bei dem Nicola sich gegen ein Design von Victoria entschied. Jeder Annäherungsversuch blieb bisher wohl ohne Erfolg, sodass selbst erneute Ehegelübde des Paars diesen Sommer ohne die Beckham-Familie gefeiert wurden. Brooklyn und Nicola setzen offenbar auf ein eigenes Leben abseits des Glamours, der ihre prominenten Verwandten umgibt, während die restlichen Beckhams sich weiterhin den schönen Seiten des Lebens hingeben.

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

Instagram / victoriabeckham Cruz und David Beckham im August 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025