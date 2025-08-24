Nach Xanders Interview: Nun meldet sich Ex Lilly zu Wort

Xander Stephingers ehemalige Partnerin Lilly hat sich erstmals öffentlich zu Wort gemeldet, nachdem der Reality-TV-Star kürzlich ein Interview gegeben hatte, in dem er offen über die Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love sprach. Die beiden trennten sich vor Kurzem, nachdem sie im Januar Eltern ihrer Tochter Emma geworden waren. In ihrer Instagram-Story spricht Lilly nun über die schwierige Zeit, die sie aktuell durchlebt, und äußert ihren Unmut darüber, dass immer wieder ohne ihre Zustimmung über sie gesprochen werde. "Das verletzt – nicht nur, weil es nicht die Wahrheit widerspiegelt, sondern auch, weil es nicht das ist, was ich mir für mein Leben wünsche", schreibt die junge Mutter.

Lilly erklärt weiter, dass sie von sich aus nie Interviews gebe, um öffentlich über andere Menschen zu sprechen oder sie herabzuwürdigen. Zwar habe sie mitunter das Bedürfnis, Dinge richtigzustellen, aber Drama möchte sie auf ihrer Plattform nicht haben. Vielmehr sei ihr Instagram-Profil ein Ort, an dem sie zur Ruhe kommen wolle. Ihr absoluter Mittelpunkt und ihre Priorität sei nach wie vor ihre Tochter Emma. "Ich schütze Emma mit all meiner Kraft und mit meinem ganzen Herzen – genau aus diesem Grund bin ich still", betont die offenbar verletzte Influencerin.

Die Beziehung zwischen Xander und Lilly geriet schon während der Schwangerschaft unter Druck. Nach der Geburt von Emma trennte sich das Paar, kurz bevor Xander an der Reality-TV-Show in Thailand teilnahm. Offenbar gab es Kommunikationsprobleme, was seine Teilnahme betrifft. Laut seinen Aussagen hatte er Lilly lediglich grob informiert, ohne jedoch Details preiszugeben. Das hat zu Spannungen geführt, die bis heute nachhallen. Lilly scheint sich daher umso fokussierter auf das Leben mit ihrer Tochter und eine harmonische Zukunft abseits des Rampenlichts zu konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephingers Freundin Lilly

Anzeige Anzeige

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger und seine Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger im Mai 2025